Диетолог назвала самый полезный хлеб

Ржаной хлеб, приготовленный по оригинальному рецепту, считается самым полезным для организма, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью газете «Вечерняя Москва».

Специалист порекомендовала при покупке полезного продукта проверить состав: по ее словам, производители зачастую выпекают ржаной хлеб из пшеничной муки с добавлением красителей, не используя ржаную муку. При этом ингредиентов для приготовления продукта не должно быть много: чем проще состав, тем лучше хлеб, достаточно муки, воды и соли. Таким образом традиционно готовят восточные виды хлеба — лаваш, индийские лепешки пури и средиземноморскую питу. Полезен будет и хлеб с отрубями, отметила Соломатина. Она добавила, что лучше выбирать продукт, выпеченный не из высококачественной муки, а обдирной или второго сорта.

Ранее диетолог Марина Ваулина сообщила, что самое вредное мясо для организма — с продолжительным сроком хранения и в вакуумной упаковке. Это касается и элитных импортных видов продукта, отметила эксперт: в них, чтобы не испортились при длительной перевозке, часто добавляют консерванты. В Национальной мясной ассоциации эти слова подвергли сомнению, отметив, что они не подкреплены какими-либо исследованиями.

Заместитель директора по научной работе НИИ мясной промышленности им. Горбатова Анастасия Семенова сообщила РБК, что смысла вводить консерванты в вакуумную упаковку нет, так как она сама по себе защищает продукт от порчи. Согласны с этим утверждением и производители мяса: в группе «Черкизово» такой способ хранения назвали одним из прогрессивных.