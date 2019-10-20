В Грузии актеры устроили протест из-за гастролей российских коллег

Некоторые актеры грузинского театра имени Ладо Месхишвили в городе Кутаиси провели акцию протеста из-за гастролей московского театра «У Никитских ворот». Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

По данным канала, актеры Инга Какашвили и Рези Каросанидзе раздавали зрителям листовки с надписью «Россия — оккупант», а также расклеивали стикеры.

«Недопустимо то, что сегодня происходит в Атоци, Россия продолжает оккупацию страны. Мы осуждаем это и на этом фоне не согласны с визитом московского театра», — сказала Какашвили.

Она отметила, что акция направлена на то, чтобы напомнить гостям, «что их страна является оккупантом». Телеканал добавляет, что актеры провели митинг перед театром и потребовали, чтобы их российские коллеги признали оккупацию грузинских территорий.