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В Грузии актеры устроили протест из-за гастролей российских коллег

Некоторые актеры грузинского театра имени Ладо Месхишвили в городе Кутаиси провели акцию протеста из-за гастролей московского театра «У Никитских ворот». Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

По данным канала, актеры Инга Какашвили и Рези Каросанидзе раздавали зрителям листовки с надписью «Россия — оккупант», а также расклеивали стикеры.

«Недопустимо то, что сегодня происходит в Атоци, Россия продолжает оккупацию страны. Мы осуждаем это и на этом фоне не согласны с визитом московского театра», — сказала Какашвили.

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Она отметила, что акция направлена на то, чтобы напомнить гостям, «что их страна является оккупантом». Телеканал добавляет, что актеры провели митинг перед театром и потребовали, чтобы их российские коллеги признали оккупацию грузинских территорий.

Накануне МИД Грузии осудил монтаж заборов из колючей проволоки и барьеров возле села Атоци, находящегося на границе с Южной Осетией. В дипведомстве добавили, что действия «оккупационных сил» направлены на дестабилизацию ситуации в стране.

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Грузинский МИД призвал Россию «немедленно прекратить свои разрушительные действия, предоставить свободу передвижения местному населению и выполнить взятые на себя международные обязательства». В частности, соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, которое было достигнуто при посредничестве Евросоюза, отметили в министерстве.

В конце августа МИД России выражал озабоченность из-за эскалации напряженности на границе Грузии и Южной Осетии. Причиной стало возведение поста грузинской полиции около села Цнелис.

Теги: Грузия, актеры, акция протеста, Южная Осетия
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