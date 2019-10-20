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Кинолог назвал опасность подкармливания бродячих собак

Специалисты советуют не подкармливать бездомных собак, поскольку это приводит к тому, что дикие животные собираются в опасные для людей стаи. Об этом «РИА Новости» заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Стая начинает разрастаться и охранять территорию, которую считает своей. Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий», — заявил он.

По его словам, помощь со стороны человека приводит в данном случае к новой проблеме — увеличению числа бездомных животных на отдельной территории.

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«Собака, которая живет на улице, не всегда нуждается в нашей помощи», — заявил Голубев. Вместо того, чтобы подкармливать собак, он призвал связываться с волонтерами, устраивать животных в приюты и навещать их там. «Главное, что у собаки будет теплое место и крыша над головой», — отметил глава кинологической федерации.

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В МЧС ранее дали рекомендации о том, как можно остановить собирающуюся напасть агрессивную собаку. В ведомстве советовали твердым голосом отдать команды «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!», а также применять несколько команд подряд, чтобы заставить животное растеряться и отступить. Экс-президент Российской кинологической федерации Александр Иншаков назвал возможность остановить разъяренную собаку командами маловероятной, поскольку животное может их не знать.

Теги: бродячие собаки, кинологи
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