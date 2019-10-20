Кинолог назвал опасность подкармливания бродячих собак

Специалисты советуют не подкармливать бездомных собак, поскольку это приводит к тому, что дикие животные собираются в опасные для людей стаи. Об этом «РИА Новости» заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Стая начинает разрастаться и охранять территорию, которую считает своей. Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий», — заявил он.

По его словам, помощь со стороны человека приводит в данном случае к новой проблеме — увеличению числа бездомных животных на отдельной территории.

«Собака, которая живет на улице, не всегда нуждается в нашей помощи», — заявил Голубев. Вместо того, чтобы подкармливать собак, он призвал связываться с волонтерами, устраивать животных в приюты и навещать их там. «Главное, что у собаки будет теплое место и крыша над головой», — отметил глава кинологической федерации.