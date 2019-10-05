Кинологи оценили советы МЧС о способах остановить агрессивную собаку

Кинологи прокомментировали РБК рекомендации МЧС России о том, как можно остановить собирающуюся напасть агрессивную собаку. В ведомстве советовали твердым голосом отдать команды «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!».

Президент Гильдии каскадеров и экс-президент Российской кинологической федерации Александр Иншаков в разговоре с РБК назвал маловероятной возможность остановить разъяренную собаку командами, сказанными твердым голосом. Он отметил, что животное может их не знать.

По его словам, все зависит пароды собаки. «Если человек пойдет на вас нападать, вы ему скажете «нельзя», он все равно будет продолжать то же самое делать. То же и с собаками. Лучше не попадать в эту историю», — добавил Иншаков.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил РБК, что можно остановить собаку голосовыми командами, но есть и другие способы. «Можно достать зонтик, резко раскрыть его, и собака остановится. Можно брызнуть парфюмом, если есть перцовый баллончик, вообще идеально. Можно поднять руки вверх с пакетом [с продуктами, например] — увеличив рост, собаку можно испугать. Все собаки оценивают размер. Если что-то большое, они не будут связываться, предпочтут отступить. Еще можно встать спиной к забору, тогда собака не сможет зайти сзади, или встать на что-то высокое, например, забраться на машину. Ни в коем случае нельзя бежать, надо остановиться. Собака, как правило, тоже останавливается», — рассказал РБК президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.