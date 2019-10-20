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В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в центре России

Теплая погода в центральной части России обусловлена высоким антициклоном, который задержится над европейской территории страны еще на несколько дней. Об этом «Российской газете» сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он объяснил, что центральная часть России оказалась в той зоне антициклона, куда идет отток воздуха с юга, юго-востока и юго-запада. В связи с этим, отметил синоптик, до вторника, 22 октября, в центральной европейской части России погода будет превышать октябрьскую норму на 7-8 градусов. По его словам, на протяжении всей следующей недели днем температура воздуха оставит от 11 до 16 градусов тепла, а ночью — от 6 до 10 градусов.

Вильфанд отметил, что такие значения температуры больше характерны для мая, а устойчивые антициклоны — для летнего периода. Синоптик также добавил, что в прошлом году осень была еще теплее, чем сейчас, и, по его словам, такие изменения погоды в сезонах связаны с процессами глобального потепления климата.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в ноябре температура воздуха будет существенно выше климатической нормы. В частности, теплая погода ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, а также в Поволжье и регионах Центрального федерального округа. В Мурманской и Архангельской областях, Карелии и Коми температура будет выше на один градус.

Кроме того, в четверг, 17 октября в Москве зафиксировали рекордно теплую температуру для этого дня. На станции ВДНХ в 14:00 было температура воздуха составляла 17,8 градусов выше ноля. Предыдущий рекорд наблюдался в 1889 году, тогда температура составила 17,4 градусов.

Теги: Гидрометцентр, теплая погода, осень
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