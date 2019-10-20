Турецкий военный погиб на севере Сирии

Турецкий военный убит во время разведки в районе города Тель-Абьяд на севере Сирии. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Еще один военный получил ранения. По данным ведомства, они подверглись обстрелу из противотанкового и стрелкового оружия, который осуществили курдские «Отряды народной самообороны» (YPG). В Минобороны отметили, что с момента вступления в силу соглашения с США о временном прекращении огня было зафиксировано 20 нарушений и нападений со стороны бойцов YPG.

При этом, «несмотря на враждебные действия и нарушение соглашения» со стороны курдов, турецкому конвою из 39 машин удалось осуществить эвакуацию раненых из города Рас-эль-Айн, говорится в сообщении Минобороны.

Турецкая операция «Источник мира» по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии началась 9 октября. Как утверждал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, она направлена на обеспечение безопасности приграничных территорий страны.

В четверг, 17 октября, Турция и США заключили соглашение о приостановке операции в Сирии на 120 часов. За это время курды должны покинуть зону проведения операции, а взамен США отменят экономические санкции, введенные против Турции на фоне начала военных действий.