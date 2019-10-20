Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 63,95 (-0,06) Quote, 18 окт, 12:34
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 71,13 (+0,23) Quote, 18 окт, 12:34
Протоиерей Дмитрий Смирнов раскритиковал мужчин за увлечение футболом Общество, 11:33 СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими Общество, 11:21 Налог с доходов: с каких ценных бумаг не надо его платить РБК и Открытие Брокер, 11:18 Росстандарт предложил новый метод борьбы с недоливом топлива на АЗС Общество, 11:18 Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ Экономика, 11:13 Команда Слуцкого установила рекорд по очкам в первых 10 турах сезона Спорт, 11:12 Турецкий военный погиб на севере Сирии Общество, 11:02 ПФР напомнил о возможности выйти на пенсию раньше срока Общество, 10:42 По делу о прорыве дамбы задержали гендиректора и двух сотрудников артели Общество, 10:30 Фигуристка Щербакова обошла Туктамышеву и победила на этапе Гран-при Спорт, 10:26 СК назвал приоритетную версию прорыва дамбы в Красноярском крае Общество, 10:19 «Теперь все зависит от нас». Тедеско — о проблемах и будущем «Спартака» Спорт, 10:16 Пожар на складе со скотчем в Москве локализовали Общество, 10:07 Степан Михалков: чем заняться зимой и куда поехать на машине РБК и Dunlop, 10:01
Общество ,  
0 
Турецкий военный погиб на севере Сирии

Турецкий военный убит во время разведки в районе города Тель-Абьяд на севере Сирии. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Еще один военный получил ранения. По данным ведомства, они подверглись обстрелу из противотанкового и стрелкового оружия, который осуществили курдские «Отряды народной самообороны» (YPG). В Минобороны отметили, что с момента вступления в силу соглашения с США о временном прекращении огня было зафиксировано 20 нарушений и нападений со стороны бойцов YPG.

При этом, «несмотря на враждебные действия и нарушение соглашения» со стороны курдов, турецкому конвою из 39 машин удалось осуществить эвакуацию раненых из города Рас-эль-Айн, говорится в сообщении Минобороны.

Турецкая операция «Источник мира» по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии началась 9 октября. Как утверждал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, она направлена на обеспечение безопасности приграничных территорий страны.

В четверг, 17 октября, Турция и США заключили соглашение о приостановке операции в Сирии на 120 часов. За это время курды должны покинуть зону проведения операции, а взамен США отменят экономические санкции, введенные против Турции на фоне начала военных действий.

Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Глава Пентагона сообщил о переброске 1 тыс. военных из Сирии в Ирак
Политика
В Анкаре заявили о планах разместить беженцев на сирийской границе
Политика
Советник Эрдогана сообщил о договоренности о зоне безопасности в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter