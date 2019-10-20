Кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона

Кредитные организации должны будут в обязательном порядке обращаться к единой системе проверки сведений об абоненте (ЕИС), куда будут направлять данные сотовые операторы. Создать ЕИС правительство предлагает также за счет банков

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Банки необходимо обязать верифицировать паспортные данные клиентов по номеру их телефона с помощью единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС). С такой инициативой выступило правительство, пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

В марте 2019 года Госдума приняла в первом чтении внесенный группой депутатов во главе с Аксаковым законопроект о создании ЕИС, куда операторы связи будут передавать доступные им данные об абонентах, в том числе паспортные и номер телефона. Предполагалось, что среди прочих систему по желанию смогут использовать банки и операторы платежных систем для сравнения собственной информации о клиентах с данными ЕИС. Документ также наделяет правительство полномочиями утверждать требования к ЕИС и порядок доступа к этой информации.

Как поясняет газета, инициатива направлена на борьбу с мошенничеством: в случае звонка в банк злоумышленника, который знает паспортные данные жертвы и представился ее именем, кредитная организация сможет «моментально установить» настоящий номер звонящего. Кроме того, законопроект поможет избавить россиян, которые купили новую SIM-карту, от звонков коллекторов с претензиями к предыдущему владельцу телефонного номера.

Перед вторым чтением документа, которое запланировано на ноябрь, правительство предложило сделать использование системы кредитными организациями обязательным, пояснил Аксаков. Кроме того, кабмин предлагает создать систему за счет банков, а не операторов связи, как было предусмотрено первоначально.