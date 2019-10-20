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Кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона
Кредитные организации должны будут в обязательном порядке обращаться к единой системе проверки сведений об абоненте (ЕИС), куда будут направлять данные сотовые операторы. Создать ЕИС правительство предлагает также за счет банков
Фото: DPA / ТАСС

Банки необходимо обязать верифицировать паспортные данные клиентов по номеру их телефона с помощью единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС). С такой инициативой выступило правительство, пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

В марте 2019 года Госдума приняла в первом чтении внесенный группой депутатов во главе с Аксаковым законопроект о создании ЕИС, куда операторы связи будут передавать доступные им данные об абонентах, в том числе паспортные и номер телефона. Предполагалось, что среди прочих систему по желанию смогут использовать банки и операторы платежных систем для сравнения собственной информации о клиентах с данными ЕИС. Документ также наделяет правительство полномочиями утверждать требования к ЕИС и порядок доступа к этой информации.

Как поясняет газета, инициатива направлена на борьбу с мошенничеством: в случае звонка в банк злоумышленника, который знает паспортные данные жертвы и представился ее именем, кредитная организация сможет «моментально установить» настоящий номер звонящего. Кроме того, законопроект поможет избавить россиян, которые купили новую SIM-карту, от звонков коллекторов с претензиями к предыдущему владельцу телефонного номера.

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Перед вторым чтением документа, которое запланировано на ноябрь, правительство предложило сделать использование системы кредитными организациями обязательным, пояснил Аксаков. Кроме того, кабмин предлагает создать систему за счет банков, а не операторов связи, как было предусмотрено первоначально.

«Поправки правительства, скорее всего, будут поддержаны комитетом [Госдумы по финансовому рынку]. [Но] некоторые предложения требуют дискуссии. Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла для участия в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему», — пояснил Аксаков.

Член правления Почта Банка Павел Тулубьев заявил «Известиям», что, несмотря на «правильность» предложения, большая часть базы у операторов — с устаревшими паспортными данными, а информация о пользователе SIM-карты и фактическом владельце номера может не совпадать. При внедрении ЕИС проблемы начнутся у добропорядочных граждан, предположил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский, - например, если один член семьи использует номер, оформленный на другого.

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В сотовых операторах — «Билайне» и Tele2 — «Известиям» сообщили, что не поддерживают создание ЕИС даже за счет банков. В МТС отметили, что расходы на реализацию требований закона могут составить десятки миллионов рублей. В «МегаФоне» заявили, что выступают борьбу с мошенничеством, но пояснили, что предложенный механизм не решает эту задачу напрямую. Более того, операторы «большой тройки» предупреждали Аксакова, что создание системы может привести к утечке данных миллионов абонентов. 

Автор: Артём Губенко
Теги: банки, идентификация, правительство
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