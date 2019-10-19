Туск заявил об ожидании письма об отсрочке Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в своем Twitter, что ожидает письма от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с просьбой об отсрочке выхода Великобритании из Европейского союза.

Об этом Туск сообщил после телефонного разговора с Джонсоном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию, сложившуюся по итогам голосования в британской палате общин. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в Евросоюзе, премьер-министр Великобритании подтвердил Туску, что письмо будет отправлено сегодня.

Ранее депутаты нижней палаты британского парламента перенесли на 21 октября решение вопроса о соглашении между Великобританией и Евросоюзом. В то же время в палате общин поддержали поправку, которая обязывает Бориса Джонсона просить об отсрочке запланированного на 31 октября выхода страны из ЕС вне зависимости от итогов голосования по сделке. Ранее парламент Великобритании уже утвердил законопроект, препятствующий Brexit 31 октября.