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Помпео похвалил Тарантино за отказ адаптировать фильм с Брюсом Ли для КНР

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал отказ режиссера Квентина Тарантино не переделывать фильм «Однажды в… Голливуде» после переноса его проката в Китае.

«Я приветствую отказ Квентина Тарантино переделывать его фильм под цензуру Китая. Неотъемлемые права, такие как свобода слова, не должны продаваться», — написал Помпео в своем аккаунте в Twitter.

18 октября The Hollywood Reporter со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Тарантино не будет вносить изменения в «Однажды в… Голливуде», после того как китайские регуляторы убрали его фильм из графика проката за неделю до его выхода в Китае 25 октября.

Ранее THR и Variety, ссылаясь на источники, писали, что власти Китая отложили выход «Однажды в... Голливуде» на неопределенный срок. По данным изданий, поводом для этого стало обращение дочери актера Брюса Ли Шеннон к Национальной администрации по кинематографии Китая. Ей не понравился образ ее отца, представленный в фильме, после чего Ли попросила внести в картину Тарантино изменения.

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Дочь Брюса Ли в интервью TheWrap уже заявляла, что Тарантино представил в фильме образ ее отца как «высокомерного ублюдка», добавив, что в жизни он не был таким. «Было очень неловко сидеть в кинотеатре и слушать, как люди смеются над моим отцом», — рассказала она.  

Фильм «Однажды в... Голливуде», вышедший в российский прокат 8 августа, собрал за четыре недели проката $1 млрд. Действие фильма происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе. Вымышленный сюжет фильма, завязанный вокруг истории актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублера Клиффа Бута (Бред Питт), пересекается с реальной историей зверского убийства в августе 1969 года актрисы Шэрон Тейт (Марго Робби) участниками секты Чарльза Мэнсона.

Теги: Майк Помпео, Квентин Тарантино, Китай, фильм
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В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
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