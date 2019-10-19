Помпео похвалил Тарантино за отказ адаптировать фильм с Брюсом Ли для КНР

Помпео похвалил Тарантино за отказ адаптировать фильм с Брюсом Ли для КНР

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал отказ режиссера Квентина Тарантино не переделывать фильм «Однажды в… Голливуде» после переноса его проката в Китае.

«Я приветствую отказ Квентина Тарантино переделывать его фильм под цензуру Китая. Неотъемлемые права, такие как свобода слова, не должны продаваться», — написал Помпео в своем аккаунте в Twitter.

18 октября The Hollywood Reporter со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Тарантино не будет вносить изменения в «Однажды в… Голливуде», после того как китайские регуляторы убрали его фильм из графика проката за неделю до его выхода в Китае 25 октября.

Ранее THR и Variety, ссылаясь на источники, писали, что власти Китая отложили выход «Однажды в... Голливуде» на неопределенный срок. По данным изданий, поводом для этого стало обращение дочери актера Брюса Ли Шеннон к Национальной администрации по кинематографии Китая. Ей не понравился образ ее отца, представленный в фильме, после чего Ли попросила внести в картину Тарантино изменения.