В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

В Китае за неделю до премьеры отменили выход фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». Об этом сообщает американское издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Фильм должен был выйти на экраны в Китае 25 октября и ранее уже получил одобрение местных властей, однако затем его премьеру отложили. Как сообщил источник издания, причиной такого решения стала жалоба дочери Брюса Ли Шеннон китайским властям. Дочь актера обратилась в госуправление по делам кино и потребовала изменить сцены, в которых появляется ее отец: в фильме есть сцена, в которой персонаж Брэда Питта провоцирует заносчивого молодого Ли на драку и с легкостью побеждает актера.

Ранее, после выхода картины в американский прокат, дочь актера заявила, что Брюс Ли представлен в фильме как «напыщенный, наглый ублюдок», отметив, что в жизни он был совсем не таким.

Как сообщил источник Variety, премьера фильма может состояться в намеченную дату, если режиссер картины Квентин Тарантино сможет перемонтировать фильм, вырезав из него некоторые сцены с Брюсом Ли. По словам собеседников издания, сейчас прокатчики фильма в Китае пытаются уговорить Тарантино внести соответствующие правки.

31 августа фильм Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» за четыре недели проката в России собрал 1 млрд руб., став единственной с 2014 года картиной американского режиссера, преодолевшей эту планку.