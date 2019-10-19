МЧС России показало видео поисковых работ на месте прорыва дамбы

МЧС России показало видео о ходе спасательной операции на месте прорыва дамбы в Красноярском крае. Материалы ведомство предоставило в распоряжение РБК.

На кадрах видно, как протекают поисковые работы с использованием спасательной техники и вертолетов. В ролике также продемонстрированы масштабы бедствия — затопленный рекой поселок, грязевые потоки и обломки домов.

Как сообщило МЧС, всего в поселке проживали 174 человека. 15 человек погибли, шесть числятся пропавшими без вести, девять госпитализированы. Остальные находятся в пунктах временного размещения.

Ночью 19 октября в 170 км к югу от Красноярска прорвало дамбу, расположенную на реке Сейма возле золотодобывающей артели. В Курагинском районе был введен режим ЧС. Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц. Точную причину пока не называют. СК не исключает, что инциденту могло предшествовать разрушение еще одной дабы, находившейся выше по течению.