Для центра Хруничева в Москве построят 200-метровую башню в форме ракеты

Для центра Хруничева в Москве построят 200-метровую башню в форме ракеты

Власти Москвы согласовали концепцию строительства Национального космического центра, высота которого составит 200 метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».

«Мы полностью сделали архитектурную концепцию. Высота башни будет порядка 200 метров, она выглядит как ракета — трехгранная, устремленная в небо», — сказал он.

Здание будет построено в течение трех лет на территории космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева, уточнил заммэра. Средства выделены по инвестиционной программе, строительством фундамента уже занимается компания «Мосинжпроект».

В феврале президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» и властям Москвы построить на территории нынешнего Центра Хруничева новый Национальный космический центр. Как следовало из презентации комического агентства, стоимость проекта составит 25 млрд руб.