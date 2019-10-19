Суд на Украине арестовал бывшего замсекретаря Совбеза страны

Верховный антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Олега Гладковского. Об этом сообщает издание «Гордон».

Его отправили под арест до 15 декабря с альтернативой в виде залога 10,623 млн гривен (около $423 тыс.).

17 октября Гладковского задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Его заподозрили в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

«Украинская правда» отмечала, что он пытался покинуть страну, но его не выпустили. В автомобильной корпорации «Богдан», президентом которой является экс-замсекретаря СНБО, заявляли, что Гладковский собирался в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019.