Учителя перекрыли трассу на Украине из-за проблем с зарплатами

Учителя перекрыли трассу на Украине из-за проблем с зарплатами

В Житомирской области Украины учителя перекрыли автодорогу Киев — Ковель, чтобы привлечь внимание к проблеме с выплатой зарплат. Об этом сообщается на сайте регионального отдела полиции.

По данным ведомства, около ста учителей из образовательных учреждений Лугинского района собрались на 172-м км трассы. Они беспрерывно передвигались по пешеходному переходу и тем самым пытались привлечь внимание должностных лиц, отметили в полиции.

УНИАН сообщает, что учителя ходили с плакатами, на которых были написаны лозунги «Требуем зарплату!» и «Боремся за справедливость!».