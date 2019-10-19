Учителя перекрыли трассу на Украине из-за проблем с зарплатами

В Житомирской области Украины учителя перекрыли автодорогу Киев — Ковель, чтобы привлечь внимание к проблеме с выплатой зарплат. Об этом сообщается на сайте регионального отдела полиции.
По данным ведомства, около ста учителей из образовательных учреждений Лугинского района собрались на 172-м км трассы. Они беспрерывно передвигались по пешеходному переходу и тем самым пытались привлечь внимание должностных лиц, отметили в полиции.
УНИАН сообщает, что учителя ходили с плакатами, на которых были написаны лозунги «Требуем зарплату!» и «Боремся за справедливость!».