Минтранс определил расстояние до знаков о передвижных камерах на трассах

Минтранс определил расстояние до знаков о передвижных камерах на трассах

Водителей будут предупреждать о передвижных камерах фиксации нарушений ПДД на загородных трассах на расстоянии 150–300 метров. Об этом сообщили в Минтрансе, передает «Коммерсантъ».

Такие правила будут прописаны в разрабатывающихся рекомендациях по установке камер. Перед мобильными камерами-треногами будут ставить специальные информационные щиты, на которых напишут данные об условиях и режимах движения. В населенных пунктах их разместят на расстоянии 50–100 м перед камерой, а за их пределами — на расстоянии 150–300 м.

Стационарные камеры также будут обозначать щитами. Помимо этого рядом с ними будут ставить таблички «Фотовидеофисация».

Представитель института Минтранса РосДОРНИИ рассказал изданию, что 41% новых камер обозначены на картах в интернете, а таблички «Фотовидеофиксация» имеют 75%. По его словам, только 25% камер планируют установить в местах, где происходят аварии.