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Минтранс определил расстояние до знаков о передвижных камерах на трассах

Водителей будут предупреждать о передвижных камерах фиксации нарушений ПДД на загородных трассах на расстоянии 150–300 метров. Об этом сообщили в Минтрансе, передает «Коммерсантъ».

Такие правила будут прописаны в разрабатывающихся рекомендациях по установке камер. Перед мобильными камерами-треногами будут ставить специальные информационные щиты, на которых напишут данные об условиях и режимах движения. В населенных пунктах их разместят на расстоянии 50–100 м перед камерой, а за их пределами — на расстоянии 150–300 м.

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Стационарные камеры также будут обозначать щитами. Помимо этого рядом с ними будут ставить таблички «Фотовидеофисация».

Представитель института Минтранса РосДОРНИИ рассказал изданию, что 41% новых камер обозначены на картах в интернете, а таблички «Фотовидеофиксация» имеют 75%. По его словам, только 25% камер планируют установить в местах, где происходят аварии.

Замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов добавил, что документ рассмотрят на ближайшем проектном комитете нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а к концу текущего года рекомендации должны отправить регионам. По его словам, затем правила станут обязательными.

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Ранее в октябре в Госавтоинспекции рассказали, что на крышах патрульных автомобилей ГИБДД могут начать устанавливать новые мобильные комплексы, которые придут на замену камерам-треногам.

Теги: Минтранс, камеры, ПДД, фотовидеофиксация
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