ГИБДД отказалась принимать фото нарушений из приложения «Помощник Москвы»

Госавтоинспекция отказалась принимать снимки, сделанные в приложении «Помощник Москвы», сообщили в МВД эксперту по фотовидеофиксации Григорию Шухману, передает «Коммерсант».

Сервис «Помощник Москвы» перестали использовать после того, как в июне Верховный суд признал, что приложение не является автоматической камерой и поэтому снимки, сделанные в нем, нельзя использовать для выписки штрафов. Чтобы можно было регистрировать нарушения в автоматическом режиме и высылать штрафы собственнику транспортного средства, камера должна быть установлена стационарно или на автомобиле-парконе. При этом все устройства должны иметь свидетельство о поверке, отмечалось в судебном постановлении.

Приложение «Помощник Москвы» работает в столице с 2015 года. С его помощью приложения граждане фотографируют нарушения стоянки и отсылают снимки в Московскую административную дорожную инспекцию или ГИБДД. Затем штрафы отправляются автовладельцам по почте. По данным приложения, в нем зарегистрированы более 460 тыс. человек.

Ранее правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона. C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с «Госуслугами» мобильное приложение. При этом водитель должен быть зарегистрирован на портале и установить приложение на свой смартфон: если он попадет в ДТП, которое можно оформить по европротоколу, необходимые для извещения страховщика данные поступят из его личного кабинета, а ему самому нужно будет только загрузить фотографии с места аварии. Система работает, если оба водителя зарегистрированы на портале госуслуг, оба сделали фотографии повреждений с места ДТП и не имеют разногласий по поводу его обстоятельств.