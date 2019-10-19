Журналисты посетили брошенную американскую базу в Сирии

Журналисты российских федеральных телеканалов впервые посетили брошенную американскую военную базу в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военной полиции Вооруженных сил России.

«Группу корреспондентов российских телеканалов сопровождали российские военные полицейские и спецназ сирийской армии», — сказал он.

База находится в районе населенного пункта Умм-Миаль под городом Манбидж. Она появилась в 2017 году, когда курдские формирования при поддержке Соединенных Штатов вытеснили с этой территории боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

9 октября Турция начала в Сирии военную операцию «Источник мира», направленную на курдские «Отряды народной самообороны» и «Сирийские демократические силы», которых Анкара считает террористическими.