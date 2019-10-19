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Журналисты посетили брошенную американскую базу в Сирии

Журналисты российских федеральных телеканалов впервые посетили брошенную американскую военную базу в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военной полиции Вооруженных сил России.

«Группу корреспондентов российских телеканалов сопровождали российские военные полицейские и спецназ сирийской армии», — сказал он.

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База находится в районе населенного пункта Умм-Миаль под городом Манбидж. Она появилась в 2017 году, когда курдские формирования при поддержке Соединенных Штатов вытеснили с этой территории боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

9 октября Турция начала в Сирии военную операцию «Источник мира», направленную на курдские «Отряды народной самообороны» и «Сирийские демократические силы», которых Анкара считает террористическими.

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США на протяжении нескольких лет были союзниками курдских формирований и оказывали им поддержку. После начала операции американский лидер Дональд Трамп ввел санкции против Анкары.

17 октября Турция и США договорились приостановить военные действия на 120 дней. По соглашению, курды должны покинуть районы на севере Сирии, прилегающие к Турции, а Вашингтон снимет с Анкары экономические санкции.

Теги: Сирия, военная база, журналисты
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