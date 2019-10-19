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В Каталонии в ходе протестов пострадали 89 человек

На пятый день протестов в Каталонии пострадали 89 человек, 31 человека задержали. Об этом сообщают газета El Pais и телерадиокомпания RTVE.

Политика
В Барселоне на акцию протеста пришли больше полумиллиона человек

К вечеру 18 октября в протестной акции в каталонской Барселоне приняли участие 525 тыс. человек. Полиция Барселоны сообщила, что организованные группы устраивали пожары в различных частях города, запускали пиротехнику, кидали мусор и камни в сотрудников правоохранительных органов.

Общество
Лидеров Каталонии приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы из-за референдума

Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка предупредил, что те, кто нарушает требования к проведению акций, столкнутся преследованием по закону в полном объеме. По его словам, передает Antena 3, в результате протестов пострадали более 200 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Наказание за нападение на представителя власти предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Протестные акции в Каталонии начались 14 октября из-за приговоров десятерым лидерам движения за независимость региона от Испании. Самый большой срок — 13 лет тюрьмы получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу и злоупотребление государственными средствами.

Экс-глава женералитета Карлес Пучдемон скрылся от испанского правосудия в Бельгии (для него запрашивали 25 лет тюрьмы). Позже он добровольно сдался брюссельской прокуратуре, но попросил не экстрадировать его.

Теги: Барселона, Каталония, массовые протесты
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