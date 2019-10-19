В Каталонии в ходе протестов пострадали 89 человек

В Каталонии в ходе протестов пострадали 89 человек

На пятый день протестов в Каталонии пострадали 89 человек, 31 человека задержали. Об этом сообщают газета El Pais и телерадиокомпания RTVE.

К вечеру 18 октября в протестной акции в каталонской Барселоне приняли участие 525 тыс. человек. Полиция Барселоны сообщила, что организованные группы устраивали пожары в различных частях города, запускали пиротехнику, кидали мусор и камни в сотрудников правоохранительных органов.

Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка предупредил, что те, кто нарушает требования к проведению акций, столкнутся преследованием по закону в полном объеме. По его словам, передает Antena 3, в результате протестов пострадали более 200 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Наказание за нападение на представителя власти предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.