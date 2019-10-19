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Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах. Комментарий она опубликовала на своей странице в Facebook.

Захарова отметила, что посол посмеялся над желанием протестующих в Гонконге «жить как на Украине». «Ему стало бы еще смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьезе обсуждают перспективу «жить как в Сингапуре», — написала официальный представитель МИДа.

Политика
Посол Китая заявил об участии украинцев в протестах в Гонконге

Ранее Ханьхуэй, как пишет «Комсомольская правда», заявил об «украинском элементе» среди протестующих в Гонконге. По его словам, граждане Украине приехали туда, чтобы «передать свой опыт» гонконгцам.

Те, свою очередь, отметил Ханьхуэй, заявили, что «хотят жить, как украинцы». «Видите, как смешно? В Гонконге подушевой ВВП — около $20 тыс», — сказал посол. РБК направил запрос в посольство КНР в России. Связаться с посольством по телефону РБК не удалось.

Протестные акции в Гонконге продолжаются с июне. Поводом для них стал законопроект, который позволит выдавать китайским властям местных подозреваемых в преступлениях. Первая многотысячная акция прошла 12 июня, спустя четыре дня на улицы вышли около 2 млн человек. В сентябре глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что власти официально отозвали законопроект об экстрадиции.

Теги: Мария Захарова, Гонконг, Китай, массовые протесты
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