Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах. Комментарий она опубликовала на своей странице в Facebook.

Захарова отметила, что посол посмеялся над желанием протестующих в Гонконге «жить как на Украине». «Ему стало бы еще смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьезе обсуждают перспективу «жить как в Сингапуре», — написала официальный представитель МИДа.

Ранее Ханьхуэй, как пишет «Комсомольская правда», заявил об «украинском элементе» среди протестующих в Гонконге. По его словам, граждане Украине приехали туда, чтобы «передать свой опыт» гонконгцам.

Те, свою очередь, отметил Ханьхуэй, заявили, что «хотят жить, как украинцы». «Видите, как смешно? В Гонконге подушевой ВВП — около $20 тыс», — сказал посол. РБК направил запрос в посольство КНР в России. Связаться с посольством по телефону РБК не удалось.