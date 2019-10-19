Посол Китая заявил об участии украинцев в протестах в Гонконге

Иностранные государства, в том числе Украина, вмешиваются во внутренние дела Гонконга, где по-прежнему продолжаются протесты, вызванных планами властей изменить закон об экстрадиции, разрешив выдачу центральным властям Китая. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на посла КНР в России Чжана Ханьхуэя.

По его словам, ситуация там «еще не затихла» и усугубляется некоторыми факторами. «Осложняется тем, что всё больше международных сил грубо вмешивается в дела Гонконга. По достоверной информации, там появились украинские элементы», — заявил Ханьхуэй, добавив, что граждане Украины участвуют в гонконгских протестах, чтобы «передать свой опыт».

РБК направил запрос в посольство КНР в России. Связаться с посольством по телефону РБК не удалось.

Ханьхуэй также отметил, что жители Гонкога заявляют, что «хотят жить, как украинцы». «Видите, как смешно? В Гонконге подушевой ВВП — около $20 тыс», — заявил посол. Он также сказал, что «цели сепаратистов не будут достигнуты», однако жители Гонконга смогут смогут «жить на уровне Украины».