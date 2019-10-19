Основатель Space X Илон Маск оценил качество российского образования

Основатель Tesla и Space X Илон Маск, выступивший на краснодарском форуме «Дело за малым!», назвал российское образование хорошим.

«Мне кажется, что образование очень хорошее в России. Мне кажется, что в России много талантов и много чего интересного из технологий есть в России», — заявил Маск (цитата по «РИА Новости»). Он также назвал краснодарцев «классными» и пожелал им всего наилучшего, передает «Кубань Онлайн».

Маск пообщался участниками краснодарского бизнес-форума 18 октября по видеосвязи. Как отмечает «Кубань Онлайн», его выступление продлилось 20 минут. На вопрос о том, как он узнал про форум, Маск ответил, что не мог не заметить билборд, висевший прямо напротив его офиса.

Билборд с фото Маска, ракетой Falcon и надписью «Kak tebe takoe?» появился перед офисом SpaceX в калифорнийском Хоторне 24 сентября. Там же было приглашение поучаствовать в бизнес-форуме, который пройдет в Краснодаре с 18 по 19 октября. Организаторы также записали видео с песней, приглашающей Маска в Россию. Ролик дошел до бизнесмена, написавшего в ответ: «язык хорошо подвешен».