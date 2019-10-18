СК начал проверку после смерти ребенка в летевшем из Пхукета самолете

СК начал проверку после смерти ребенка в летевшем из Пхукета самолете

Следователи начали проверку после гибели ребенка, который находился на борту летевшего из Пхукета в Москву самолета. Об этом сообщается на сайте Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, самолет Airbus A330 компании «Аэрофлот» вынужденно приземлился в аэропорту Казани. Причиной стала остановка дыхания у годовалого ребенка.

Медработники оказали помощь младенцу, однако его не удалось спасти.

Девочка 2018 года рождения оказалась гражданкой Израиля. Следователи отправились на место происшествия.

В начале октября самолет, летевший из Грозного в Москву, экстренно приземлился в Волгограде. Двухмесячной пассажирке стало плохо, она умерла по пути в больницу. У ребенка было несколько заболеваний сердца, его отправили в Москву на лечение.