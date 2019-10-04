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Летевший из Чечни в Москву самолет сел в Волгограде из-за смерти ребенка

В Волгограде из-за резкого ухудшения состояния двухмесячной пассажирки совершил экстренную посадку самолет, который летел из Грозного в Москву. В результате спасти девочку не удалось, она умерла по пути в больницу, пишут «КП Волгоград» со ссылкой на местный комитет здравоохранения и «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел днем в четверг, 3 октября. Двухмесячного ребенка с несколькими серьезными заболеваниями сердца отправили на лечение в Москву. Во время полета девочке стало хуже, сопровождавший ее врач-реаниматолог несколько раз фиксировал клиническую смерть ребенка, однако ему удавалось запускать сердце, пишет «КП».

В аэропорту девочку ждала бригада скорой помощи, однако пациентка умерла по пути в больницу. Самолет продолжил путь в Москву.

Проверку по факту случившегося начало региональное управление Следственного комитета.

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Самолет экстренно сел в Самаре из-за плохого самочувствия ребенка

Теги: Волгоград, самолет, смерть
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