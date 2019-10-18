На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

Самолет Airbus A330, следовавший из Пхукета в московский аэропорт Шереметьево, вынужденно сел в Казани из-за остановки дыхания у годовалого ребенка, находившегося на борту. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

К месту стоянки самолета прибыли оперативные службы и медики, но ребенка не удалось спасти. «К сожалению, несмотря на усилия врачей, констатирована смерть гражданки Израиля 2018 года рождения», — заявили в ведомстве.

Всего на борту были 274 пассажира и 12 членов экипажа.

По данным на сайте ресурса Flightradar, самолет, совершавший рейс SU275, принадлежит авиакомпании «Аэрофлот».