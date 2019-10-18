«Черноморнефтегаз» закачал в крымское хранилище рекордное количество газа

«Черноморнефтегаз» закачал в Глебовское подземное хранилище в Крыму 1,4 млрд куб. м газа. Об этом сообщил замглава Минэнерго Андрей Черезов, передает «РИА Новости».

По его словам, это произошло впервые за всю историю предприятия. Черезов добавил, что это стало возможным после восстановления всех компрессорных станций и обследования подземного хранилища.

«У нас газа больше, чем Крым на данном этапе может потребить», — сказал он.

В начале октября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к 2025 году республика увеличит добычу газа до 1,7 млрд куб. м, а к 2035 году — до 2 млрд куб. м. Он поддержал слова главы Минэнерго Александра Новака в том, что Россия в долгосрочной перспективе продолжит осваивать местные нефтегазовые месторождения.