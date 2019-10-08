Глава Крыма заявил об удвоении добычи газа на полуострове к 2035 году

Глава Крыма заявил об удвоении добычи газа на полуострове к 2035 году

К 2035 году Крым нарастит годовой объем газа до 2 млрд куб. м, заявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. Таким образом, добыча топлива на полуострове увеличится почти в два раза.

Аксенов процитировал слова главы Минэнергетики Александра Новака о том, что Россия продолжит осваивать нефтегазовые месторождения Крыма в долгосрочной перспективе. «Полностью поддерживаю. У Крыма в этом плане большой потенциал», — добавил Аксенов.

По его словам, в рамках программы перспективного развития «Черноморнефтегаза» в 2025 году на полуострове планируют добывать до 1,7 млрд куб. м газа, а через десять лет — в 2035-м — уже до 2 млрд. Аксенов отметил, что для наращивания добычи углеводородов необходимо продолжать геологоразведочные работы на новых объектах. Это обеспечит прирост запасов голубого топлива в размере не менее 100 млрд куб. м на ближайшие пять—семь лет.

Сейчас, согласно программе газификации Крыма на 2018–2022 годы, в этом году в регионе планировали добыть 1,2 млрд куб. м газа, в 2022-м добыча должна сократиться до 0,92 млрд. Объем потребления газа, как следует из документа, в этому году составит 2,6 млрд куб. м, а на конец периода (в 2022 году) — 3,2 млрд, что связано с вводом двух новых электростанций и развитием газификации.