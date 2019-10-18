Самолет Москва — Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта Ташкента.

По его словам, речь идет о самолете Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines. Агрессивное поведение пассажира создавало угрозу безопасности полета, в связи в 23.31 (21.31 мск) было принято о вынужденной посадке. После снятия нарушителя с рейса и дозаправки самолет вылетел в пункт назначения в 1.58 (23.58 мск).

Ранее в начале октября с рейса Москва — Стамбул сняли нетрезвого пассажира, после чего самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета. Пассажира доставили в дежурную часть, в отношении мужчины составили административные материалы по статьям 11.17 (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном и водном транспорте) и 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП.