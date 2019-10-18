СБУ перекрыла канал поставок авиазапчастей из ЛНР в Россию

В феврале на Украине разгорелся скандал, связанный с контрабандой военных запчастей из России. В опубликованном журналистском расследовании первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский и его сын Игорь назывались причастными к поставкам контрабандных российских комплектующих в украинские воинские части.

В расследовании утверждалось, что детали поставлялись по завышенным в несколько раз ценам. После публикации Гладковский был снят экс-президентом Порошенко с занимаемых должностей.