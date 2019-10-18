СБУ перекрыла канал поставок авиазапчастей из ЛНР в Россию

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила работавшее на территории ЛНР предприятие, которое занималось поставками продукции военного назначения для нужд России.
По информации пресс-службы СБУ, машиностроительное предприятие поставляло комплектующие для российской военной авиации через «фирму-прокладку», зарегистрированную в Московской области.
СБУ утверждает, что Минобороны России использовало такую схему во избежание санкций.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в Харькове, откуда, по данным спецслужбы, руководители луганской фирмы осуществляли удаленный контроль за производством и поставками продукции.
В сообщении говорится, что подтверждено более 30 сделок на сумму более 50 млн руб. СБУ отмечает, что предприятие платило налоги в бюджет ЛНР и таможенные сборы России.