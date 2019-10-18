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Депутат решил проверить компании после отключения компрессоров «Газпрома»

Депутат Госдумы Антон Горелкин направил запросы руководителям компаний Rambler&Co, Mail.Ru Group и «Яндекс» по использованию ими иностранного оборудования и возможности его дистанционного отключения. Такие же запросы были направлены сотовым операторам Tele2, МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн»). Копии обращений депутат разместил в своем Telegram-канале «Душитель интернета».

Запросы были направлены, после того как «Газпром» сообщил о дистанционном отключении двух мобильных компрессорных станций производства австрийской LMF. Депутат задает вопрос, используют ли компании оборудование зарубежного производства для предоставления услуг. Помимо этого, Горелкин интересуется, готовы ли они оперативно ликвидировать возможные последствия в случае, если производитель оборудования способен дистанционно повлиять на его работоспособность.

Представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева сообщила РБК, что компания пока не получала официального письма. Она отметила, что во всех контрактах с поставщиками как российскими, так и иностранными, компания ориентируется на качество и цену. «Оборудование закупается по результатам тендеров с четко прописанными критериями обеспечения надежности его работы, а контракты всегда содержат обязательства поставщиков по долгосрочной технической поддержке оборудования», — пояснила Айбашева.

Представитель T2 РТК Холдинг (бренд Tele2) Ольга Галушина сказала, что Tele2 тоже пока не получил соответствующего запроса от Горелкина. «Компания не разделяет опасений депутата. Мы используем зарубежное оборудование, но доступ к каналам управления базовыми станциями и центральным узлам имеет только Tele2», — пояснила она.

Галушина добавила, что операторы связи используют оборудование, сертифицированное на предмет соответствия обязательным требованиям, в том числе к обеспечению целостности и устойчивости единой сети связи на территории России. «Ввоз в Россию оборудования контролирует специальный орган — ФСТЭК, который занимается вопросами безопасности в этой сфере», — добавила она.

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Как сообщил РБК представитель «МегаФона» Юрий Нехайчук, компания получила письмо и сейчас его изучает. «Обязательно ответим на депутатский запрос в срок, установленный законодательством», — сказал он.

Представитель МТС Алексей Маркутов сказал, что компания направит официальный ответ после получения официального запроса от депутата.

Ранее на этой неделе «Газпром» сообщил, что мобильные компрессорные станции производства LMF прекратили работу еще в 2012 году в ходе опытных испытаний «на объекте дочернего общества». По словам главы департамента N335 Павла Крылова, станции до сих пор не работают, а отключение произошло дистанционно, через спутник. Компания заявила, что взамен закупит оборудование российского производства.

Теги: депутат, оборудование
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