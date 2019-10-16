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«Газпром» заменит оборудование после отключения компрессоров со спутника

Взамен отключенных австрийских компрессоров LMF «Газпром» закупит оборудование российского производства. Об этом РБК сообщили в компании.

Варианты «Газпрому» уже предложило Казанское предприятие ЗАО НПП «Компрессор». По словам зампредседателя правления нефтяной компании Виталия Маркелова, экономические показатели оборудования казанского завода превосходят зарубежные.

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Две мобильные компрессорные станции производства LMF прекратили работу еще в 2012 году в ходе опытных испытаний «на объекте дочернего общества», добавили в компании. Как сообщал начальник департамента N335 Павел Крылов, их отключили дистанционно, через спутник, они по-прежнему не работают. В «Газпроме» РБК также рассказали, что по инициативе компании начались разработки аналогичного отечественного оборудования.

Мобильные компрессорные станции используются в дочерних предприятиях компании с 2010 года. Без них, как сообщал РБК близкий к компании источник, снижается давление в газотранспортной сети, а также падает пропускная способность.

Теги: «Газпром», Австрия, оборудование
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