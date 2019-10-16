«Газпром» заменит оборудование после отключения компрессоров со спутника

Взамен отключенных австрийских компрессоров LMF «Газпром» закупит оборудование российского производства. Об этом РБК сообщили в компании.

Варианты «Газпрому» уже предложило Казанское предприятие ЗАО НПП «Компрессор». По словам зампредседателя правления нефтяной компании Виталия Маркелова, экономические показатели оборудования казанского завода превосходят зарубежные.

Две мобильные компрессорные станции производства LMF прекратили работу еще в 2012 году в ходе опытных испытаний «на объекте дочернего общества», добавили в компании. Как сообщал начальник департамента N335 Павел Крылов, их отключили дистанционно, через спутник, они по-прежнему не работают. В «Газпроме» РБК также рассказали, что по инициативе компании начались разработки аналогичного отечественного оборудования.

Мобильные компрессорные станции используются в дочерних предприятиях компании с 2010 года. Без них, как сообщал РБК близкий к компании источник, снижается давление в газотранспортной сети, а также падает пропускная способность.