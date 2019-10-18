СК возбудил дело после нападения с ружьем на банк в Екатеринбурге

СК возбудил дело после нападения с ружьем на банк в Екатеринбурге

Следственный отдел СК по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по факту нападения на отделение банка «Открытие», в результате которого погиб один из посетителей организации. Об этом РБК сообщили в СК по Свердловской области.

Дело заведено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и ч. 4 ст.162 УК РФ (разбой). По этим статьям злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, 18 октября в 11:50 по местному времени мужчина вошел в отделение банка, с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья 16 калибра. Нападавший, который, предварительно, был в состоянии опьянения, потребовал у администратора банка наличные деньги. Кроме того, он выстрелил в потолок и в одного из посетителей.

После этого сотрудники банка смогли самостоятельно задержать подозреваемого, в настоящее время с ним работают следователи СКР. С места инцидента были изъяты обрез ружья и маска, в которой находился нападавший.