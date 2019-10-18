На Урале грабитель банка застрелил из ружья сопротивлявшегося посетителя

В Екатеринбурге мужчина, вооруженный обрезом двуствольного ружья, ворвался в банк и убил одного из посетителей. Об этом РБК сообщил руководитель главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам полицейского, неизвестный потребовал от сотрудников банка деньги, после чего открыл стрельбу по видеокамере, установленной в служебном помещении. Один из посетителей попытался задержать нападавшего, однако тот выстрелил в него. Мужчина получил ранение, не совместимое с жизнью.

Злоумышленник был задержан сотрудниками ЧОП, которые передали его полиции. По предварительной информации, налет на банк совершил мужчина 1982 года рождения по имени Виталий, передает «РИА Новости» со ссылкой на региональное МВД.

Как сообщает портал E1.ru, инцидент произошел в банке «Открытие» 18 октября в 11:55 по местному времени (09:55 мск). По данным издания, нападавшим был 37-летний уроженец Волгодонска Ростовской области Виталий Дикушин. Сотрудница банка уточнила, что в момент налета в отделении находились пять человек.

В августе 2016 года бизнесмен Арам Петросян захватил отделение Ситибанка на Большой Никитской улице в центре Москвы. В заложниках тогда оказались, по разным данным, от четырех до шести человек. В 2017 году Петросяна приговорили к 12 годам лишения свободы.