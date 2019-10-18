На Урале проверят жалобу об оскорблении ребенка-инвалида кондуктором

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку сообщений о том, что кондуктор трамвая оскорбила ребенка-инвалида. Об этом сообщает «Облгазета» со ссылкой на пресс-службу Свердловской прокуратуры.

По данным ведомства, конфликт начался между матерью ребенка и кондуктором, так как первая решила заплатить за проезд мелочью. Затем кондуктор потребовала от женщины оплатить провоз коляски, оскорбительно высказываясь в отношении матери и ребенка.

Прокуратура намерена установить, произошел ли этот конфликт в действительности. Правоохранительные органы запросят документацию в транспортной компании, а ее руководителя вызовут в ведомство для дачи объяснений.

Агентство URA.RU со ссылкой на сообщение пассажирки в соцсети писало, что в Екатеринбурге кондуктор трамвая №16 попросила у нее плату за провоз багажа, имея в виду коляску с ребенком. После этого женщина оставила жалобу на сайте Трамвайно-троллейбусного управления.