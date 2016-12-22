СК начал проверку сообщений о высаженной на мороз девочке в Новокузнецке

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) по Кемеровской области начали проверку сообщения о том, что в Новокузнецке кондуктор высадил 11-летнюю девочку на мороз. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления СКР.

По информации СКР, температура воздуха на улице составляла минус 35 градусов. О происшествии сообщал портал Nk.life. По словам родителей девочки, ребенок ехал в маршрутке №90, с собой у нее была транспортная карта. «Кондуктор выгнала ее из автобуса, не было у них такой услуги [оплаты проезда транспортной картой], а наличных у ребенка не было», — сообщили родители. Девочке пришлось идти домой пешком. Родители связались с владельцем маршрутки, он пообещал уволить кондуктора.

Как рассказала городской газете «Новокузнецк» директор НП «Автолайн» Евгения Корюкова, пострадавшего ребенка «пригласили на опознание кондуктора».

«Вычисляем, в каком автобусе это было, когда и куда он ехал. Очень много неточностей, поэтому ничего конкретного сказать сейчас не можем. Все манипуляции с транспортной картой отследить можно, так что выясняем все обстоятельства», — отметила Корюкова.

В воскресенье, 21 января, стало известно, что в Ханты-Мансийске кондуктор высадил в 27-градусный мороз женщину-инвалида первой группы из автобуса. Региональное управление СКР начало проверку по данному факту.