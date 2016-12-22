СКР начал проверку сообщения о высадившем женщину на мороз кондукторе

Управление Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) начало проверку сообщения о кондукторе, который в 27-градусный мороз высадил женщину — инвалида первой группы из автобуса. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления СКР.

О происшествии стало известно 20 января после публикации Виктории Швецовой в группе «Типичный потребитель Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». По ее словам, в автобусе к ней подошла кондуктор Елена Барабанова и потребовала социальный проездной билет. Женщина не успела его получить и предъявила удостоверение инвалида, «где мое фото с печатью и четко указано, что я инвалид первой группы бессрочно».

В ответ кондуктор потребовала оплатить поездку, «проигнорировав более серьезное удостоверение, заменяющее билет». В результате Швецова была вынуждена выйти на следующей остановке. Она прошла несколько метров, упала и вывихнула ногу, после чего у нее усилились боли в спине. Женщина через суд намерена добиться увольнения кондуктора