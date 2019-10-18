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Политика ,  
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Генштаб Украины обвинил Россию в подготовке к масштабной военной агрессии

Россия готовится к проведению «широкомасштабной военной агрессии» против Украины. Об этом заявил в интервью изданию Tyzhden.ua заместитель начальника Генерального штаба ВС страны Алексей Таран.

Вооруженные силы Украины готовятся к отпору агрессии по всей границе страны, добавил он. По его словам, наступление может грозить не только на линии соприкосновения на Донбассе, но и на «границах с Беларусью и далее рядом с Крымом и Бессарабией (Молдавией. — РБК)».

Таран уточнил, что планы подготовки России к военной операции «вполне очевидны». «Сегодня у нас есть достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны управлять войсками на этих важных направлениях», — сказал замглавы Генштаба Украины.

Он также отметил, что Украина начиная с 2014 года наращивает способности военных частей по «отражению полномасштабной вооруженной агрессии» со стороны России. «Результат можно увидеть на карте: линия соприкосновения стабилизирована, дальнейшее продвижение агрессора вглубь территории невозможно», — добавил Таран.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии. В качестве подтверждения своих слов он привел историю оперного певца Василия Слипака, ставшего членом украинских добровольческих формирований. Он, по словам Зеленского, погиб, «защищая Украину от российской агрессии» на Донбассе.

1 октября делегации Украины, ОБСЕ, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик утвердили «формулу Штайнмайера». Документ определяет порядок проведения местных выборов в ЛНР и ДНР и предоставления Донбассу особого статуса. Зеленский позднее заявил, что не собирается предоставлять Донбассу политическую автономию в рамках особого статуса. По его словам, для прекращения конфликта на юго-востоке Украины необходимо провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Теги: ВСУ, Украина
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Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
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