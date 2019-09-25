Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины

В ходе выступления на Генассамблее ООН Зеленский рассказал об украинце Василии Слипаке, который погиб, «защищая Украину от российской агрессии» в Донбассе, и продемонстрировал пулю

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии. Трансляция его выступления идет на You-Tube-канале «112 Украина».

«Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни», — начал свое выступление Зеленский. По словам украинского президента, речь идет об украинце Василии Слипаке, который погиб в Донбассе, «защищая Украину от российской агрессии»

Слипак — оперный певец, который выступал в самых престижных концертных залах Украины и мира, в том числе в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в Ковент-Гардене в Лондоне и Гранд-Опера в Париже. «Вы все, возможно, слышали его потрясающее пение, но к сожалению больше вы его никогда не услышите. Из-за чего. Из-за какого предмета?», — сказал Зеленский и достал пулю 12,7 мм калибра.

«Я показываю вам этот предмет. Это предмет погубил его жизнь». Стоит такая пуля $10, «сегодня на нашей планете это стоимость человеческой жизни», заявил украинский президент.

Продолжая свое выступление, украинский лидер отметил, что каждая страна, представленная на Генассамблее, имеет собственные проблемы. Однако, отметил он, «в современном мире не существует чужих войн». «Никто из вас не будет чувствовать себя в безопасности пока Россия ведет войну в центре Европы», — добавил Зеленский. Своей главной целью он назвал прекращение войны на Донбассе.