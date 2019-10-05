Пьяного пассажира сняли с рейса Москва-Стамбул

Пьяного дебошира сняли с рейса Москва-Стамбул, самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, представитель авиакомпании сообщил, что на борту самолета, вылетевшего в Стамбул, находится неадекватный пассажир. Пилот принял решение вернуться в аэропорт Внуково, где к самолету направили отряд транспортной полиции. Экипаж сообщил, что дебошир кричал в салоне самолета, не реагируя на замечания и создавая опасную для полета ситуацию.

Пассажира доставили в дежурную часть, в отношении мужчины составили административные материалы по статьям 11.17 (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном и водном транспорте) и 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП.

23 сентября на борту самолета, выполнявшего рейс Самара-Москва, произошла драка между пассажиром и членами экипажа. Мужчина начал вести себя неадекватно и не реагировал на призывы бортпроводников успокоиться. Позже правонарушителя доставили в дежурную часть, где в отношении него составили административный протокол по ст. 11.17 КоАП (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).