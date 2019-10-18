На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами

На Украине прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами

Верховная рада утвердила решение об отмене воинских званий «прапорщик» и «мичман». Об этом сообщает «Страна.uа». Смена системы званий сержантского и старшинского состава происходит в соответствии со стандартами НАТО.

В принятом парламентом документе указано, что отменяются звания «прапорщик», «мичман», «старшина» и «старший прапорщик». Вместо них вводятся «мастер-сержант» и «главный старшина», по аналогии с войсками НАТО.

Кроме того, полки теперь будут называться бригадами. В законопроекте прописаны обязанности сержантского корпуса, уровень компетенций обладателей новых званий и порядок чинопроизводства.

Ранее канадский сенатор Джейн Корди в своем докладе на осенней сессии парламентской ассамблеи НАТО заявляла, что Украина не сможет полностью соответствовать стандартам Североатлантического альянса.