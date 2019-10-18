В материале AP по жалобе Памфиловой нашли отход от принципа объективности

Общественная коллегия по жалобам на прессу опубликовала свое решение по итогам рассмотрения главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой на публикацию агентства Associated Press.
Жалоба была подана в сентябре, ранее ЦИК называла публикацию АP от 29 августа «Глава Центризбиркома поддерживает запрет на регистрацию кандидатов в Москве» (Russian election chief defends ban on Moscow candidates) некорректной.
«Данная публикация некорректна и по целому ряду аспектов искажает суть сказанного», — заявляли РБК в пресс-службе ЦИК.
Коллегия не нашла в действиях журналистов AP формального нарушения каких-либо обязательств и обещаний и не усмотрела в оспоренном тексте «признаков пропаганды». В то же время она не признала спорный материал полностью соответствующим профессионально-этическим стандартам.
«Несмотря на то что в публикациях действительно использованы высказывания Эллы Памфиловой из ее интервью, их общий смысл расходится с тем, что она в них вкладывала. Таким образом, спорные публикации на сайте информационного агентства Associated Press выглядят тенденциозными, что нарушает основополагающий принцип профессиональной этики журналиста — принцип объективности», — говорится в решении.