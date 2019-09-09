Памфилова пожаловалась в СПЧ на публикацию Associated Press

Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова направила в президентский Совет по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) жалобу на агентство Associated Press. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Общественная коллегия по жалобам на прессу рассмотрит заявление 26 сентября. Претензии Памфиловой касаются публикации АP от 29 августа «Глава Центризбиркома поддерживает запрет на регистрацию кандидатов в Москве» (Russian election chief defends ban on Moscow candidates).

По словам Памфиловой, от редакции AP поступил запрос на интервью об избирательной кампании 2019 года и специфике выборов. Интервью с главой ЦИК записывалось на видео. В итоге агентство опубликовало материал, «наполненный цитатами, вырванными из контекста», уточнила она. Просьбу Памфиловой исправить неточности в АР проигнорировали.

В жалобе, поступившей в СПЧ, Памфилова высказала мнение, что своими действиями AP нарушило ст. 49 и 51 закона «О СМИ», а также нормы профессиональной этики. Она также обнародовала стенограмму интервью и две версии материала.