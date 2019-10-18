В Магадане задержали избивших местного журналиста мужчин

Сотрудники полиции Магадана задержали двух человек, избивших главного редактора местного информационного агентства «Весьма» Андрея Гришина, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Заявление об избиении поступило в дежурную часть 3 октября. Гришин рассказал, что в подъезде дома двое неизвестных избили его.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Сотрудники уголовного розыска оперативно нашли причастных к преступлению. Нападавшими оказались два ранее судимых жителя Магадана 19 и 27 лет. Они признали свою вину.

Нападавшие требовали от Гришина «в будущем думать, о чем он пишет». Как рассказывал журналист, его выманили из квартиры, сказав, что случайно повредили машину. «Я начал спускаться вниз, а затем увидел молодого человека крепкого телосложения, который поднимался мне навстречу. Ни слова не говоря, он схватил меня за куртку, стащил вниз и начал наносить удары. Я закрылся руками, сел в угол лестничной площадки. В это время подбежал второй парень и тоже стал бить. Нанеся 15–20 ударов, крепкий мужик сказал мне: «Ты понял. Чтобы больше ничего такого не писал», — описывал Гришин произошедшее.