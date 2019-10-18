Два жителя Курил попали в больницу после нападения медведицы

На острове Кунашир медведица напала на двух мужчин, передает портал «Сахалин.инфо». Пострадавшие попали в больницу, один из них находится в коме.

По данным издания, медведица напала на одного из мужчин, предположительно военнослужащего-контрактника, когда он собирал крабов на побережье. Ему попытался помочь второй мужчина, гражданский. Как сообщил мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко, люди самостоятельно смогли добраться до машины после нападения хищника и уехать с места происшествия, передает «РИА Новости». Обоих пострадавших госпитализировали.

В центральной районной больнице сообщили, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии — он получил закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Мужчина перенес клиническую смерть, сейчас он находится в коме. Другой пострадавший отделался ссадинами и незначительными повреждениями. Врачи сообщили, что сейчас его жизни ничто не угрожает.

По предварительной версии, на мужчин напала медведица с двумя медвежатами. В региональном Минлесхозе сообщили, что такое поведение животного нетипично: обычно медведица старается увести свое потомство от людей. Если животное продолжит нападения, его отстрелят, добавили в лесничестве.