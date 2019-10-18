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Сына наркобарона Коротышки задержали и почти сразу отпустили

В мексиканском городе Кульякан был задержан и спустя некоторое время отпущен Овидио Гусман — сын наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Коротышка. Об этом сообщает Reuters.

Excelsior пишет, что министр безопасности страны Альфонсо Дуразо объяснил решение отпустить сына Коротышки заботой о сохранении жизни сотрудников силовых структур. 

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После задержания Гусмана в городе, находящемся в 600 км от Мехико, начались беспорядки. Боевики наркокартеля устроили погоню и перестрелку и окружили дом, в котором сотрудники мексиканской национальной гвардии удерживали сына наркобарона. 

В июле Федеральный суд Бруклина приговорил Хоакина Гусмана к пожизненному заключению. Коротышку признали виновным в организации преступного сообщества, ввозившего тонны наркотиков в США.

Наркокартель «Синалоа» контролировал треть всех постановок наркотиков в США. Сыновья Гусмана также обвиняются в торговле запрещенными веществами.

Теги: наркоторговля, наркобарон, задержание, Мексика
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