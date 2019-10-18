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Трамп сообщил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

Связи между Соединенными Штатами и Италией уходят корнями «во времена Древнего Рима», заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с итальянским премьер-министром Серджо Маттареллой. Высказывание американского лидера приводит в своем Twitter-аккаунте Белый дом.

«США и Италию объединяет культурное и политическое наследие, насчитывающее тысячи лет со времен Древнего Рима», — заявил Трамп.

Слова президента удивили пользователей соцсети. Один из них напомнил, что Соединенные Штаты были образованы в 1776 году, а Древний Рим пал в V веке н.э. «Я скучаю по президенту, который читает и знает историю», — написал пользователь.

В начале 2018 года Трамп на встрече с норвежским премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг заявил, что США поставили Осло истребители F-52. Но на самом деле оказалось, что такого истребителя США не производят, — самолет с этим наименованием существует лишь в компьютерной игре Call of Duty. В марте американский лидер вновь ошибся, назвал главу корпорации Apple Тима Кука Тимом Эпплом.

Теги: Дональд Трамп, Италия
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