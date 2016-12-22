Трамп заявил о поставке в Норвегию несуществующих истребителей

Президент США Дональд Трамп во время встречи с норвежским премьер-министром Эрной Сульберг заявил, что США поставили Норвегии истребители «F-52», пишет The Washington Post. Однако самолет с этим наименованием существует лишь в компьютерной игре, отмечает издание.

Встреча Трампа с главой правительства Норвегии прошла в Белом доме и была посвящена двустороннему сотрудничеству, в том числе и в сфере обороны. Выступая на брифинге после переговоров Трамп отметил укрепление отношений Вашингтона и Осло, приведя в пример поставки военной продукции в Норвегию. «В ноябре мы начали поставки первых истребителей F-52 и F-35. Всего их 52 и часть из них мы уже поставили досрочно», — рассказал американский президент.

В США не производится самолетов с названием F-52. Однако, отмечает WP, такие самолеты существуют в серии игр Call of Duty. Издание пишет, что в Белом доме не ответили на запрос журналистов, спросивших, является ли президент поклонником этой компьютерной игры.

Как предположили в WP, причиной оговорки Трампа могло быть то, что он ошибся и прочитал число самолетов (52 единицы) как индекс еще одного истребителя.