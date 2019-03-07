Трамп перепутал фамилию главы Apple с названием компании

Президент США Дональд Трамп на встрече консультативного совета по кадровой политике назвал главу корпорации Apple Тима Кука «Тимом Эпплом». Об этом сообщает USA Today. На совещании обсуждалось развитие технологий.
«Мы очень ценим (вклад Apple) это, Тим Эппл», — сказал американский лидер, обращаясь к Куку.
В стенограмме встречи, которая опубликована на сайте Белого дома, указано, что Трамп имел в виду, в какой компании работает Кук: «Тим — Apple».
Как отмечает CNBC, это не первый раз, когда президент США оговорился, обращаясь к топ-менеджерам компаний. Так, в мае 2018 года Трамп назвал исполнительного директора производителя оружия Lockheed Martin Мариллин Хьюсон Мариллин Локхид.
В августе прошлого года Politico писал, что президент США делал ошибки в произношении названий других стран. Источники издания, присутствовавшие на совещании, где Трамп изучал доклад по Южной Азии перед встречей с премьер-министром Индии в 2017 году, рассказали, что вместо «Непал» Трамп произнес nipple («сосок»), а вместо «Бутан» — button («пуговица» или «кнопка»). «Он не знал, что это за страны. Он думал, что это все часть Индии», — сказал один из собеседников.