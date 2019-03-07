Трамп перепутал фамилию главы Apple с названием компании

Президент США Дональд Трамп ​на встрече консультативного совета по кадровой политике назвал главу корпорации Apple​ Тима Кука «Тимом Эпплом». Об этом сообщает USA Today. На совещании обсуждалось развитие технологий.

«Мы очень ценим (вклад Apple) это, Тим Эппл», — сказал американский лидер, обращаясь к Куку.

В стенограмме встречи, которая опубликована на сайте Белого дома, указано, что Трамп имел в виду, в какой компании работает Кук: «Тим — Apple».

Как отмечает CNBC, это не первый раз, когда президент США оговорился, обращаясь к топ-менеджерам компаний. Так, в мае 2018 года Трамп назвал исполнительного директора производителя оружия Lockheed Martin Мариллин Хьюсон Мариллин Локхид.

В августе прошлого года Politico писал, что президент США делал ошибки в произношении названий других стран. Источники издания, присутствовавшие на совещании, где Трамп изучал доклад по Южной Азии перед встречей с премьер-министром Индии в 2017 году, рассказали, что вместо «Непал» Трамп произнес nipple («сосок»), а вместо «Бутан» — button («пуговица» или «кнопка»). «Он не знал, что это за страны. Он думал, что это все часть Индии», — сказал один из собеседников.