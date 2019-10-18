National Interest назвал российскую подлодку оружием «Судного дня»

Российская атомная подлодка четвертого поколения «Юрий Долгорукий» — «настоящее оружие «Судного дня», сообщает американский военно-политический журнал National Interest.

В мае 2018 года подлодка в Белом море успешно запустила четыре ракеты «Булава» на полигон Кура на Камчатке на расстояние около 3,5 тыс. миль (5,6 тыс. км), пишет издание. По его оценкам, особая пологая траектория «Булавы» затрудняет перехват. При этом 40-тонные ракеты могут выпустить до 40 ложных целей, чтобы уйти от ударов комплексов противовоздушной обороны.

Крейсер «Юрий Долгорукий» относится к проекту российских атомных подлодок 955 «Борей», одноименный головной корабль которого крупнейший современный ракетоносец российского флота. Для патрулирования и контроля Тихого и Северного Ледовитого океанов будет достаточно восьми подлодок этого класса, отметил журнал. В то же время издание добавляет, что «Борей» лишь половина сил ВМФ России по ядерному сдерживанию в море, и напоминает об атомной подлодке «Хабаровск», заложенной на «Севмаше» летом 2014 года.

В конце мая Минобороны сообщило о скорой модернизации воздушных командных пунктов, которые также называют «самолетами «Судного дня». Замминистра обороны Алексей Криворучко отметил, что опытно-конструкторская работа по модернизации самолетов-носителей воздушных командных пунктов Ил-80 и Ил-82 уже завершена и теперь речь идет о работах по улучшению «начинки» самолетов, предназначенных для управления войсками в условиях ядерной войны.