Трамп сообщил о «прекрасных новостях» из Турции

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter о «прекрасных новостях» из Турции. Таким образом он отреагировал на соглашение между США и Турцией о прекращении огня в Сирии.

«Миллионы жизней будут спасены!» — написал Трамп, поблагодарив президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент США назвал день заключения соглашения «великим днем для цивилизации», отметив, что еще три дня назад о нем не могло быть и речи. Трамп также добавил, что договоренность потребовала «жестких мер».

Ранее вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны договорились приостановить операцию турецкой армии «Источник мира» в Сирии. Приостановка продлится 120 часов, что позволит курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) покинуть район проведения операции. Пенс отметил, что курды предоставили США гарантии того, что они покинут зону боевых действий, после чего Анкара должна завершить свою операцию.