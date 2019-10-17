Мединский заявил о неготовности штрафовать за просмотр пиратских фильмов

Россия морально не готова к введению штрафов за просмотр пиратских фильмов, сообщил глава российского Минкультуры Владимир Мединский после встречи президента России Владимира Путина с выпускниками ВГИКа, передает ТАСС.

Министр отметил, что в стране пока не готовы наказывать за «приобретение краденого». Он также привел пример европейских стран, где существуют строгие наказания для потребителей пиратского контента. По словам министра, в Германии штраф за скачивание пиратских фильмов составляет €200, «и эта система работает».

Мединский сообщил, что сейчас борьба с интернет-пиратством производится «в ручном режиме» усилиями компаний и Роскомнадзора, однако в России по-прежнему нет «законодательно обусловленной пиратской гильотины». Глава Минкультуры отметил, что его ведомство будет поддерживать «жесткий вариант» противодействия пиратству. В министерстве будут прорабатывать варианты, связанные с блокировкой ресурсов, на которых размещен пиратский контент или ссылки на него.

1 ноября 2018 года правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум. Компании решили создать реестр ссылок на ресурсы, где может быть размещено пиратское видео. Согласно договоренности, администраторы ресурсов должны каждые пять минут сверяться со списком и в течение шести часов удалять из поисковой выдачи фигурирующие в нем ссылки. Изначально меморандум должен был действовать до 1 сентября этого года. В августе его хотели продлить до 31 декабря при условии, что до 30 сентября в Госдуму внесут поправки в антипиратское законодательство, закрепляющие положения меморандума. 30 сентября поправки внесены не были. В этот день срок действия меморандума истек, однако стороны решили еще две недели соблюдать договоренности без официального продления.